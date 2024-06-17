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Ни дня без «желтого кода» от синоптиков: Жителей Молдовы в ближайшие часы ждут сильные ливни с грозами и ужасный ветер

Сегодня, 17 июня, до 21:00 на территории страны возможны сильные ливни, местами грозы.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 78% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Соцсети

Новый «жёлтый код»: ожидаются ливни и сильный ветер.

Предупреждение от метеослужбы. Сегодня, 17 июня, до 21:00 на территории страны возможны сильные ливни, местами грозы. Порывы ветра будут доходить до 15−20 м/с.