Ни дня без «желтого кода» от синоптиков: Жителей Молдовы в ближайшие часы ждут сильные ливни с грозами и ужасный ветер

Новый «жёлтый код»: ожидаются ливни и сильный ветер.
Предупреждение от метеослужбы. Сегодня, 17 июня, до 21:00 на территории страны возможны сильные ливни, местами грозы. Порывы ветра будут доходить до 15−20 м/с.
Сегодня, 17 июня, до 21:00 на территории страны возможны сильные ливни, местами грозы.
Новый «жёлтый код»: ожидаются ливни и сильный ветер.
Предупреждение от метеослужбы. Сегодня, 17 июня, до 21:00 на территории страны возможны сильные ливни, местами грозы. Порывы ветра будут доходить до 15−20 м/с.