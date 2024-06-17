На Челябинск надвигается Скандинавский циклон

«Давление будет понижаться, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра. Под влиянием области пониженного давления регион будет находиться до конца недели. Температурный фон в регионе будет оставаться повышенным — на 3−5 градусов выше нормы», — сообщили в челябинском гидрометцентре.