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На Челябинск надвигается Скандинавский циклон

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня, ФедералПресс. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Челябинске: на город надвигается Скандинавский циклон, который принесет грозы, ливень и град.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 78% 763 мм рт. ст. +22°

«Давление будет понижаться, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра. Под влиянием области пониженного давления регион будет находиться до конца недели. Температурный фон в регионе будет оставаться повышенным — на 3−5 градусов выше нормы», — сообщили в челябинском гидрометцентре.

Температура воздуха днем во вторник, 18 июня, на западе региона будет достигать 29 градусов. На юге будет еще жарче: до 32 градусов.

Во второй половине недели местами возможны дожди и грозы.

Ранее стало известно, что с четверга днем температура воздуха будет доходить до отметки всего 17 градусов.