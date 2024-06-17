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Общественный транспорт Перми оборудуют блютус-маячками для оплаты проезда

В общественном транспорте Перми протестируют возможность оплаты проезда через блютус (bluetooth). Эксперимент пройдет на автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для оплаты проезда в салонах установят специальные блютус-маячки. В дальнейшем такое оборудование должно будет появиться на всех маршрутах городского транспорта. «Все больше пассажиров выбирают оплату проезда через приложение. Это удобно, поскольку исключает необходимость стоять в очереди к валидатору или покупать билет у водителя. Можно сразу сесть на сиденье, отсканировать QR-код или выбрать автобус на карте и оплатить проезд в несколько касаний. Теперь этот процесс станет еще удобнее: система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку», — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

В мэрии также отметили, что оснащение муниципального транспорта маячками не вызовет затрат городского бюджета. Маячки предоставит пермская компания ООО «ИТ-ЦентрСервис», которая является разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь».