Общественный транспорт Перми оборудуют блютус-маячками для оплаты проезда

Для оплаты проезда в салонах установят специальные блютус-маячки. В дальнейшем такое оборудование должно будет появиться на всех маршрутах городского транспорта. «Все больше пассажиров выбирают оплату проезда через приложение. Это удобно, поскольку исключает необходимость стоять в очереди к валидатору или покупать билет у водителя. Можно сразу сесть на сиденье, отсканировать QR-код или выбрать автобус на карте и оплатить проезд в несколько касаний. Теперь этот процесс станет еще удобнее: система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку», — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.