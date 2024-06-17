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Стал известен список открытых пляжей в Новосибирске

На 17 июня Региональное управление МЧС опубликовало список официально открытых пляжей в Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным ведомства, на территории области разрешено купаться на 13 пляжах, из которых 6 находятся в пределах города Новосибирска.

Перечень включает следующие пляжи:

1. Пляж «Бугринская роща» на реке Обь в городе Новосибирске;

2. Пляж «Детский» в парке «У моря Обского» на Новосибирском водохранилище (НВДХ);

3. Пляжи «Галечный», «Каменный», «Бумеранг» и «Звезда» также на НВДХ в Новосибирске;

4. Пляж «Дюны» в Бердском заливе города Бердска;

5. Пляж «Старый Бердск» на НВДХ в Бердске;

6. Пляж в парке «Парк Кольцово» на реке Забобурыха в посёлке Кольцово;

7. Пляж в городе Тогучин на искусственном водоёме в Тогучинском районе;

8. Пляж «Хвоя» (ранее «Былина») в Бердском заливе города Бердска;

9. Пляж «Горводоканал» на НВДХ в Новосибирском районе;

10. Пляж «КП Соловьи» на пруде в Новосибирском районе.

Также отмечается, что в регионе более 400 неорганизованных мест отдыха у воды, где купание опасно и может привести к трагедии. 8 из 9 трагических случаев на водоёмах за минувшую неделю произошли именно на таких местах. Спасатели призывают родителей не оставлять детей одних у водоёмов и воздерживаться от употребления алкоголя на пляжах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что директора «Центра водных видов спорта» в Новосибирске оставили в СИЗО.

туризм и отдых