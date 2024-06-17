Стал известен список открытых пляжей в Новосибирске

Также отмечается, что в регионе более 400 неорганизованных мест отдыха у воды, где купание опасно и может привести к трагедии. 8 из 9 трагических случаев на водоёмах за минувшую неделю произошли именно на таких местах. Спасатели призывают родителей не оставлять детей одних у водоёмов и воздерживаться от употребления алкоголя на пляжах.