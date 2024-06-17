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Почти 7 тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область за неделю

Начальник ГУ МВД РФ НСО Андрей Кульков доложил губернатору региона о миграционной обстановке на территории Новосибирской области.

Отмечается, что в период с 3 по 9 июня 2024 года в регионе проводили оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2024». В ходе проверки выявили 344 административных правонарушения.

За неделю в Новосибирскую область въехало 8202 мигранта, выехало — 6768. Еще 724 иностранных гражданина прибыли в регион для трудовой деятельности.

В ходе мероприятия было проверено 35 объектов, выявлено 134 нарушения, 31 мигранта выдворили, одного депортировали.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жителей Новосибирска возмутила торговля баранами за школой № 66.