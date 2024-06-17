Дожди с грозами и град ожидаются в Казахстане 18 — 20 июня

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни, неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди ожидаются 18 июня на востоке, в центре, 19 июня на юго-востоке страны. Лишь на юге и 19 — 20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.