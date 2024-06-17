Движение самокатов запретили в восьми районах Петербурга до 23 июня

В Петербурге с полудня 17 июня начал действовать временный запрет на движение электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Он охватил не весь город сразу, а восемь его районов. Данные меры необходимы, чтобы подготовиться и провести Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024».
— До конца суток 23 июня будет действовать запрет на движение средств индивидуальной мобильности на территориях Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского, Московского, Петродворцового, Кронштадтского и Пушкинского районов Петербурга, — сообщили в комитете по транспорту.
Как отметил зампредседателя комитета Дмитрий Ваньчков, запрет на движение электросамокатов на период проведения массовых мероприятий в Северной столице оказывает положительный эффект. Ведь в такие периоды на дорогах и тротуарах людей становится больше, поэтому важно обеспечивать их безопасность.