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Движение самокатов запретили в восьми районах Петербурга до 23 июня

Временные ограничения на движение электросамокатов ввели из-за подготовки и проведения Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2024».

В Петербурге с полудня 17 июня начал действовать временный запрет на движение электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Он охватил не весь город сразу, а восемь его районов. Данные меры необходимы, чтобы подготовиться и провести Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024».

— До конца суток 23 июня будет действовать запрет на движение средств индивидуальной мобильности на территориях Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского, Московского, Петродворцового, Кронштадтского и Пушкинского районов Петербурга, — сообщили в комитете по транспорту.

Как отметил зампредседателя комитета Дмитрий Ваньчков, запрет на движение электросамокатов на период проведения массовых мероприятий в Северной столице оказывает положительный эффект. Ведь в такие периоды на дорогах и тротуарах людей становится больше, поэтому важно обеспечивать их безопасность.