Предприниматель из Волгограда выиграл в лотерею 1 млн рублей

Мужчина рассказал, что недавно оформил кредитную карту, совершил покупку и получил кешбэк, который решил потратить на лотерейные билеты. Он приобрел сразу пять билетов по 500 рублей. И вот один из них оказался счастливым и принес мужчине миллион рублей.