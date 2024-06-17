Предприниматель из Волгограда выиграл в лотерею 1 млн рублей

Удача улыбнулась волгоградскому предпринимателю, который выиграл миллион рублей в «Национальной лотерее». Как сообщили в пресс-службе лотереи, счастливым обладателем крупной суммы стал Армен.
Мужчина рассказал, что недавно оформил кредитную карту, совершил покупку и получил кешбэк, который решил потратить на лотерейные билеты. Он приобрел сразу пять билетов по 500 рублей. И вот один из них оказался счастливым и принес мужчине миллион рублей.
Армен решил не медлить с тратой «легких» денег. Он планирует сделать подарки друзьям и близким, ведь удачей нужно делиться.