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Предприниматель из Волгограда выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Волгограда стал обладателем крупного выигрыша в лотерею, потратив на билеты баллы программы лояльности банка.

Удача улыбнулась волгоградскому предпринимателю, который выиграл миллион рублей в «Национальной лотерее». Как сообщили в пресс-службе лотереи, счастливым обладателем крупной суммы стал Армен.

Мужчина рассказал, что недавно оформил кредитную карту, совершил покупку и получил кешбэк, который решил потратить на лотерейные билеты. Он приобрел сразу пять билетов по 500 рублей. И вот один из них оказался счастливым и принес мужчине миллион рублей.

Армен решил не медлить с тратой «легких» денег. Он планирует сделать подарки друзьям и близким, ведь удачей нужно делиться.