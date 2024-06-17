Смертность от рака снизилась в Казахстане — аналитика от ИА El.kz

«На тот момент скрининги проводились с использованием ПСА и фракцией ПСА, и в 2016 году было рекомендовано отменить эти скрининги и проводить их в группах высокого риска. С 2018 года данные скрининги были отменены. При этом у нас имеется определенный прогресс в этих скринингах, то есть у нас увеличился охват пациентов. И на сегодняшний день, допустим, в скрининге рака шейки матки участвует около 800 тысяч женщин, что составляет более 50% от охвата подлежащих групп населения», — подчеркнула эксперт.