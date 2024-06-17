Смертность от рака снизилась в Казахстане — аналитика от ИА El.kz

Своим мнением она поделилась в ходе мероприятия «Казахстан-Швеция: Обмен опытом по вопросам организации онкологической помощи — современные подходы и лучшие практики».
Представляя «Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023−2027 годы», она сообщила, что это не первый план действий. Первая комплексная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями была принята в 2012 году, а в 2018 году был принят соответствующий комплексный план.
«И в 2023 году, с целью реализации предвыборной кампании Президента РК “Справедливый Казахстан для всех и для каждого, сейчас и навсегда”, была принята программа для реализации комплексной модернизации онкологической службы. Данный комплексный план был утвержден постановлением правительства, и в настоящее время мы его приняли как национальный план борьбы против рака».
В нем заложена модернизация онкологической службы. Необходимость в этом возникла потому, что в Казахстане низкая приверженность населения принципам здорового образа жизни, низкая солидарная ответственность населения за свое здоровье.
«У нас проводятся скрининговые исследования, но многие пациенты игнорируют приглашение на скрининг. У нас не проводилась вакцинация против вируса папилломы человека. У нас высокий уровень табакокурения, злоупотребления алкоголем, достаточно высокий уровень распространенности избыточной массы тела, низкая физическая активность. Кроме касательно непосредственно онкологической помощи, у нас имеет место неравномерная доступность в регионах, особенно в сельской местности», — пояснила доктор PhD.
В трех регионах, Алматинской, Улытауской и Туркестанской областях, отсутствуют аппараты для лучевого лечения. В связи с этим, недостаточно высокий уровень охвата лучевым лечением пациентов. При рекомендации МАГАТЭ достичь не менее 60−70% охвата, в Казахстане этот показатель составляет 33%.
«К сожалению, часть регионов имеет недостаточную базу. У нас 20 онкологических центров, 50% из которых имеют недостаточную инфраструктуру, устаревшие здания, недостаточное диагностическое оборудование. Некоторые диагностические аппараты уже устарели. У нас имеются другие проблемы по доступу к инновационным лекарственным препаратам, и так далее. Чтобы повысить доступность населения, модернизировать онкологическую помощь, был принят данный комплексный план».
Смертность от рака снизилась на 33%
В феврале вопросы развития онкослужбы были рассмотрены на заседании правительства. По данным министерства здравоохранения, за 20 лет количество онкобольных увеличилось на 25%. При этом смертность от этих заболеваний снизилась на 33%. Такая же динамика отмечается и в странах ОЭСР, в которых показатель пятилетней выживаемости при раке выше, чем в нашей стране.
Онкозаболевания занимают седьмое место в структуре всех болезней, и второе — по смертности (лидирующее место занимают болезни системы кровообращения).
На сегодня на динамическом наблюдении состоит 205 тыс. казахстанцев, у которых была выявлена онкология. Каждый год этот список пополняется на 37 тыс. новых случаев, причем пациентов них 57% женщин и 43% мужчин.
Ежегодно онкологические заболевания уносят жизни более 13 тысяч казахстанцев. В структуре смертности на первом месте рак легкого (16,3%), затем следуют рак желудка (12%) и рак толстого кишечника (10,6%).
Осенью начнется вакцинация девочек 11 лет от ВПЧ
Как подчеркнула Алма Жылкайдарова, комплексный план включает пять направлений. Это профилактика и управление факторами риска, высокоэффективная ранняя диагностика; развитие специализированного лечения; паллиативная помощь; реабилитация. И пятое направление — развитие науки и кадрового потенциала.
На данные пять направлений выделено финансирование не только из республиканского бюджета, но также от местных исполнительных органов, а также внебюджетные средства от Фонда социального медицинского страхования и от Общественного фонда «Қазақстан халкына».
В первое направление впервые включена вакцинация от Вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 11 лет.
«С осени 2024 года мы приступаем к вакцинации и проводим активную информационную работу по повышению осведомленности населения и населения медицинских работников о необходимости вакцинации против ВПЧ. У нас в данном направлении предусмотрено расширение и модернизация онкологических скрининговых программ, то есть внедрение новых для нас технологий, которые позволят повысить результативность скринингов, таких как виртуальная колоноскопия, в связи с тем, что достаточно высокий уровень отказа пациентов от колоноскопии при положительном гемокуль-тесте».
Внедрение ВПЧ-тестирования среди женщин репродуктивного возраста рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения.
«А также мы планируем внедрить новый скрининг, это внедрение скрининга рака легкого с использованием низкодозной компьютерной томографии на основе искусственного интеллекта», — уточнила она.
Высокоэффективная диагностика невозможна без модернизации имеющегося диагностического оборудования для проведения скринингов, такого как видеоколоноскопы, маммографы. Почти 50% оборудования, которое используется в скрининге рака молочной железы и скрининге колоректального рака, в Казахстане устаревшее.
«Для того, чтобы повысить эффективность диагностики в онкологических центрах, также предусмотрена замена оборудования и приобретение таких аппаратов, как КТ, МРТ, цифровые маммографы с функцией томосинтеза, компьютерные аппараты, ангиографы, аппараты для проведения эндоУЗИ. Согласно мероприятиям комплексного плана, планируется создание центров ядерной медицины в Карагандинской, Актюбинской областях с использованием частных инвестиций», — перечислила эксперт.
Планируется расширение молекулярно-генетического тестирования, в том числе и геномного профилирования с целью подбора персонифицированной терапии.
«И, конечно, для оценки всего этого взаимодействия по высокоэффективной диагностике необходима цифровизация онкологической помощи, создание регистров, в том числе скрингового регистра».
Для справки
Согласно комплексного плана, предполагается строительство пяти новых онкологических центров в Алматинской, Атырауской областях, областях Жетысу, Улытау, город Алматы.
Кроме того, предполагается реконструкция реанимационно-операционных и лучевых блоков в Костанайской области, городе Шымкенте и в медицинском центре Западно-Казахстанского медицинского университета.
Предусмотренные мероприятия по обеспечению линейными ускорителями и оборудованием для виртуальной симуляции, позволят повысить охват лучевым лечением онкологических больных до 53% к 2027 году, что приближает Казахстан к показателю 60−70%, который рекомендуется МАГАТЭ.
В Улытауской области будет открыта лаборатория иммуногистохимии (ИГХ)
На сегодняшний день функционируют 19 лабораторий в региональных онкоцентрах Казахстана и 1 лаборатория иммуногистохимии. Планируется модернизация оборудования и дополнительное открытие лабораторию ИГХ в Улытауской области, а также референс-лаборатории в Национальном научно-онкологическом центре.
«Касательно лаборатории молекулярно-генетического тестирования, в настоящее время работают четыре референс-центра — три в регионах, и один в институте онкологии и радиологии. И две лаборатории в регионах — в Абайской и ЗКО. Согласно реализации комплексного плана, молекулярно-генетические исследования будут проводиться во всех регионах, а также в Национальном научном онкологическом центре, где будет открыта одна референс-лаборатория», — пояснила Алма Жылкайдарова.
В направлении ядерной медицины в Казахстане имеется 10 ПЭТ-аппаратов и 5 ОФЭКТ-центров.
«На сегодняшний день, если посмотреть международные рекомендации, у нас ПЭТ-центров всего лишь 1 на 2 миллиона, в то время как по данным ОЭСР, должно быть 2 центра на 1 миллион человек».
Следующее направление — развитие специализированного лечения
Главная задача управленцев в сфере здравоохранения — повышение охвата населения пациентов лучевым лечением. Предполагается установить 16 линейных ускорителей, и в некоторых регионах увеличить количество аппаратов до двух, в частности, в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской области.
«Конечно, важным является повышение хирургической активности с внедрением различных мини-инвазивных операций, для проведения реконструктивно-пластических 3D-моделирований. И для этого также необходимо соответствующее оборудование. Предполагается среди мероприятий повысить доступность к новейшим противоопухолевым лекарственным препаратам, оптимизация разведения противопухолевых препаратов путем создания кабинетов централизованного разведения лекарственных препаратов».
Увеличен охват пациентов скринингами.
В 11 регионах Казахстана проводилась эндоскопия среди мужчин и женщин от 50 до 60 лет с интервалом 2 года.
Также проходил скрининг гепатоцеллюлярного рака и скрининг рака предстательной железы среди пациентов от 50 до 65 лет с интервалом 4 года.
«На тот момент скрининги проводились с использованием ПСА и фракцией ПСА, и в 2016 году было рекомендовано отменить эти скрининги и проводить их в группах высокого риска. С 2018 года данные скрининги были отменены. При этом у нас имеется определенный прогресс в этих скринингах, то есть у нас увеличился охват пациентов. И на сегодняшний день, допустим, в скрининге рака шейки матки участвует около 800 тысяч женщин, что составляет более 50% от охвата подлежащих групп населения», — подчеркнула эксперт.
В скрининге рака молочной железы участвует почти 900 тысяч женщин, что соответствует 60% от охвата подлежащего населения. В колоректальном скрининге участвует чуть более миллиона мужчин и женщин в возрасте 50−70 лет, что составляет 50% от охвата подлежащего населения.
«Мы видим, что у нас идет увеличение выявленного рака. А также увеличение раннего выявления рака. То есть если в первые годы у нас уровень выявления рака шейки матки на ранней стадии составлял около 40%, то в настоящее время 70% случаев рака шейки матки выявляется на первой стадии. Рак молочной железы у нас выявляется на любой первой стадии почти в 53% случаев».
Если в первые годы в результате скрининга толстой кишки выявлялось немного пациентов, то в настоящее время до 40% выявленных случаев рака определяются при скрининге на ранних стадиях.
«В целом, скрининг повлиял в целом на общую эпидемиологическую картину, и таким образом мы видим, что даже несмотря на то, что мы считаем, что невысокая выявляемость в скрининге, есть определенные проблемы, то в целом на общую эпидемиологическую ситуацию скрининги повлияли положительно. То есть увеличилась и ранняя выявляемость, и увеличилась пятилетняя выживаемость, снизилась одногодичная летальность и в целом снижается смертность онкозаболевания именно скрининговых локализаций», — резюмировала она.
Лечение онкологических больных проводится бесплатно.
Врач онколог, руководитель службы внутренней экспертизы АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Айша Молдашева остановилась на нормативно-правовых основах организации онкологической помощи в Казахстане.
«Забота о здоровье нации становится приоритетом национальной политики. Особое внимание в этом контексте заслуживает онкологическая помощь, развитие которой находится под пристальным контролем Главы нашего государства. Именно благодаря инициативам и поддержке нашего государства в стране реализуются программы, направленные на улучшение диагностики лечения и профилактики рака», — подчеркнула она.
Согласно статьи 196 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, вся онкологическая помощь, включая амбулаторное лечение, в том числе амбулаторную, химиотерапию, специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарно-замещающих условиях, высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь, оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
«Это значит, что вне зависимости от статуса застрахованности пациента, всем пациентам на равных уровнях доступна бесплатная медицинская онкологическая помощь», — уточнила она.
В республике утвержден Стандарт организации оказания онкологической помощи населения приказом Министра здравоохранения, согласно которому онкологическая помощь пациентам с злокачественными образованиями осуществляется на первичном, вторичном и третичном уровнях.
«Первый уровень представлен организацией первичной медико-санитарной помощи, которая в свою очередь оказывает профилактику, раннее выявление предраковых и злокачественных новообразований. Также проводятся скрининговые исследования целевых групп населения на ранние выявления онкологических заболеваний, клинико-диагностическую помощь, динамическое наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями, постановка и снятие с динамического медицинского наблюдения пациентов, в зависимости от клинической группы».
Второй уровень представлен организациями онкологическими центрами, которые по республике представлены 20 онкологическими центрами в регионах страны, которые в свою очередь оказывают клинико-техническую помощь, динамическое наблюдение пациентов, стационарную и стационарзамещающую помощь.
Третий уровень оказания помощи представлен двумя медицинскими организациями республиканского уровня. Это Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии и Национальный научный онкологический центр, который оказывает клинико-диагностическую помощь, стационарную и стационарно-замещающую помощь и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.
«Лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями приводится в соответствии статьи 196 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. И при предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектам здравоохранения используются лекарственные средства, которые уже включены в казахстанский национальный формуляр, который регламентирован приказом министра здравоохранения об утверждении казахстанского национального лекарственного формуляра», — пояснила врач.
Это перечень лекарственных средств, доказанных клинической эффективностью и безопасностью, сформированный для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с указанием предельных цен на лекарства.
«Лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями проводится на двух уровнях. Это амбулаторное лекарственное обеспечение, также он утвержден соответствующим приказом министра здравоохранения и включает на сегодняшний день 36 наименований противоопухолевых лекарственных средств. Пациентам доступны из них 14 таблетированных таргетных препаратов и 12 гормональных противоопухолевых препаратов», — заключила она.