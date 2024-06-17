В Воронеже изменился автобусный маршрут до «Града»

В Воронеже с воскресенья, 16 июня, на период перекрытия участка улицы Генерала Лизюкова изменилась схема движения автобусов на маршруте № 84 «Сити-парк “Град” — улица Хользунова». Транспорт направлен от остановки «Памятник Славы» по улицам Хользунова и Владимира Невского, бульвару Победы и далее по маршруту. Об этом воронежцам напомнили в областном бюджетном учреждении «Регионтранс».