В Воронеже изменился автобусный маршрут до «Града»

В Воронеже с воскресенья, 16 июня, на период перекрытия участка улицы Генерала Лизюкова изменилась схема движения автобусов на маршруте № 84 «Сити-парк “Град” — улица Хользунова». Транспорт направлен от остановки «Памятник Славы» по улицам Хользунова и Владимира Невского, бульвару Победы и далее по маршруту. Об этом воронежцам напомнили в областном бюджетном учреждении «Регионтранс».
В рамках реконструкции улицы 60-й Армии участок на ее пересечении с улицей Генерала Лизюкова перекрыли вчера в 8:00. При этом для проезда вновь открыли участок улицы Хользунова. Планируется, что ограничения снимут в конце июня.
Из-за перекрытия были также внесены коррективы в работу автобусных маршрутов № 5, 15, 16, 25, 38, 40, 47, 58, 75, 77 и 90.