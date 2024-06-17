Соболенко не выступит на Олимпийских играх в Париже

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не планирует принимать участие в Олимпийских играх в Париже, об этом она заявила журналистам на турнире в Берлине.
«Я не буду выступать на Олимпиаде из-за правил WTA с обязательными турнирами. Приходится чем-то жертвовать. К сожалению, мне придется пожертвовать Олимпиадой», — сказала теннисистка.
Соболенко отметила, что на данном этапе карьеры, особенно после всех трудностей, которые она пережила в последние месяцы, нужно позаботиться о здоровье.
Ранее Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпиаде теннисистов из Беларуси и России, но в нейтральном статусе. Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
В настоящее время 26-летняя Соболенко занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На Олимпиаде в Токио белоруска дошла до второго раунда, где уступила хорватской спортсменке Донне Векич.