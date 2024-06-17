Исполняющей обязанности ректора ВГУ назначили Елену Чупандину

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на Ендовицкого следователи завели уголовное дело о даче крупной взятки. Ленинский райсуд изберет ему меру пресечения 19 июня. Вместе с ректором в задержали еще одного сотрудника ВГУ, который, предположительно, выступил посредником в получении ученой степени для третьего лица, которое представлял Ендовицкий. Тем временем, воронежское отделение «Единой России» приостановило членство ректора в партии.