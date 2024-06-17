Исполняющей обязанности ректора ВГУ назначили Елену Чупандину

Воронежский госуниверситет временно возглавит Елена Чупандина. О ее назначении днем 17 июня сообщили в министерстве науки и высшего образования РФ. Елена Чупандина до этого момента была первым проректором вуза, она — декан фармацевтического факультета.
— Временное исполнение обязанностей ректора ВГУ возложено на первого проректора — проректора по учебной работе Елену Чупандину, — отметили в ведомстве.
После задержания ректора Дмитрия Ендовицкого, воронежский университет продолжает работу в штатном режиме.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на Ендовицкого следователи завели уголовное дело о даче крупной взятки. Ленинский райсуд изберет ему меру пресечения 19 июня. Вместе с ректором в задержали еще одного сотрудника ВГУ, который, предположительно, выступил посредником в получении ученой степени для третьего лица, которое представлял Ендовицкий. Тем временем, воронежское отделение «Единой России» приостановило членство ректора в партии.