Роспотребнадзор Кубани проверяет детские лагеря

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, 40 из них — лагеря с дневным пребыванием, 4 — лагеря труда и отдыха, 2 — палаточные лагеря.
На данный момент свою работу уже начали 28 из них, и в них уже находится 2745 детей, наслаждающихся летними забавами и активностями. В течение всего летнего сезона специалисты Роспотребнадзора планируют провести профилактические визиты во все организации отдыха и оздоровления детей. Уже было проведено 22 профвизита, а также проверено 5 поставщиков продуктов питания в лагерях, что гарантирует безопасность и качество питания для детей.
Важно отметить, что проведение летней оздоровительной кампании находится под строгим контролем Управления.