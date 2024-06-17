Роспотребнадзор Кубани проверяет детские лагеря

На данный момент свою работу уже начали 28 из них, и в них уже находится 2745 детей, наслаждающихся летними забавами и активностями. В течение всего летнего сезона специалисты Роспотребнадзора планируют провести профилактические визиты во все организации отдыха и оздоровления детей. Уже было проведено 22 профвизита, а также проверено 5 поставщиков продуктов питания в лагерях, что гарантирует безопасность и качество питания для детей.