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Транспортная катастрофа в Кишинёве: Дорожное движение на мосту на улице Михая Витязул будет остановлено — это будет одна большая пробка

Пока неизвестно, на какой срок может быть перекрыто дорожное движение.

В Кишиневе мост на Михай Витязул, который ремонтируют несколько лет, ПОЛНОСТЬЮ закроют для проезда автотранспорта.

Соответствующую заявку подал экономический агент, отвечающий за восстановление моста, и для завершения работ потребуется полная приостановка, заявляют муниципальные власти, которые ищут решения по перенаправлению движения.

Пока неизвестно, на какой срок может быть перекрыто дорожное движение. В то же время руководитель Главного управления городской мобильности Виталие Михалаке сообщил, что сейчас рассматривается возможность объезда этой зоны для общественного и частного транспорта.

Мост был закрыт на ремонт в сентябре 2022 года. На проведение работ примария Кишинева потратит около 108 миллионов леев.

Мост является важной транспортной магистралью с 6 полосами движения и 2 пешеходными тротуарами. Его общая длина составляет 300 метров, ширина — 26 метров, и он имеет 9 пролетов длиной по 33 метра каждый.

Это будет катастрофа для Кишиневе.

Хоть и временная, как обещают.

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