Транспортная катастрофа в Кишинёве: Дорожное движение на мосту на улице Михая Витязул будет остановлено — это будет одна большая пробка

В Кишиневе мост на Михай Витязул, который ремонтируют несколько лет, ПОЛНОСТЬЮ закроют для проезда автотранспорта.
Соответствующую заявку подал экономический агент, отвечающий за восстановление моста, и для завершения работ потребуется полная приостановка, заявляют муниципальные власти, которые ищут решения по перенаправлению движения.
Пока неизвестно, на какой срок может быть перекрыто дорожное движение. В то же время руководитель Главного управления городской мобильности Виталие Михалаке сообщил, что сейчас рассматривается возможность объезда этой зоны для общественного и частного транспорта.
Мост был закрыт на ремонт в сентябре 2022 года. На проведение работ примария Кишинева потратит около 108 миллионов леев.
Мост является важной транспортной магистралью с 6 полосами движения и 2 пешеходными тротуарами. Его общая длина составляет 300 метров, ширина — 26 метров, и он имеет 9 пролетов длиной по 33 метра каждый.
Это будет катастрофа для Кишиневе.
Хоть и временная, как обещают.