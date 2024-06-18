Откажитесь от купания в необорудованных местах. В области на сегодняшний день отсутствуют пляжи с зонами для купания, где безопасность отдыхающих обеспечивают дежурящие матросы-спасатели. Контролируйте местонахождение детей и подростков! Не допускайте их пребывания у воды в ваше отсутствие! МЧС напоминает, что купание в необорудованных местах может быть опасным для жизни.
Начальник Центра ГИМС МЧС по Иркутской области призывает жителей быть осторожными на воде
В связи с установившейся жаркой погодой наблюдается увеличение числа отдыхающих на водоемах. Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов обращается к жителям и гостям региона с призывом соблюдать меры предосторожности, передает пресс-служба ведомства.