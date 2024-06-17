Все больше иностранцев едут за образованием в Узбекистан — статистика

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В январе — апреле нынешнего года в республику для получения образования приехали 6 400 иностранных граждан. Об этом сообщает Агентство статистики.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 2,4 тысячи, или на 59,8%.
Больше всего в страну с целью получить образование въехали граждане Индии (2 090), Туркменистана (1 627) и соседнего Таджикистана (758). На них приходится почти 70% иностранных студентов.
Граждане еще каких стран чаще всего приезжали на обучение в Узбекистан:
- Кыргызстан — 317;
- Южная Корея — 249;
- Китай — 242;
- Пакистан — 237;
- Афганистан — 132;
- США — 118;
- Казахстан — 102;
- другие страны — 535.