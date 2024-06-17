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Все больше иностранцев едут за образованием в Узбекистан — статистика

По данным Агентства статистики, за 4 месяца 2024 года республику с целью обучения посетили 6 400 иностранных граждан.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В январе — апреле нынешнего года в республику для получения образования приехали 6 400 иностранных граждан. Об этом сообщает Агентство статистики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 2,4 тысячи, или на 59,8%.

Больше всего в страну с целью получить образование въехали граждане Индии (2 090), Туркменистана (1 627) и соседнего Таджикистана (758). На них приходится почти 70% иностранных студентов.

Граждане еще каких стран чаще всего приезжали на обучение в Узбекистан:

  • Кыргызстан — 317;
  • Южная Корея — 249;
  • Китай — 242;
  • Пакистан — 237;
  • Афганистан — 132;
  • США — 118;
  • Казахстан — 102;
  • другие страны — 535.

образование