Кравцов: РФ и Беларусь за традиционное образование, ИИ не заменит учителя

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Информационные технологии не смогут заменить учителей в школах, с таким мнением на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает корреспондент Sputnik.
«Важный вопрос и глобальный вызов для всех нас — это цифровизация образования. Здесь не должно быть никаких шараханий, на мой взгляд, здесь должна быть выверенная позиция», — сказал он.
По его словам, в России и Беларуси выступают за традиционную систему образования — никакие информационные технологии, искусственный интеллект не заменят педагога.
«Здесь мы с министром (министром образования Беларуси — Sputnik) солидарны», — отметил Кравцов.
Тем не менее, уточнил российский министр, страны должны двигаться вперед в цифровизацию образовательного процесса. Он напомнил, что в РФ создана государственная информационная система «Моя школа». В ближайшее время содержание этой системы будет безвозмездно передаваться белорусским школам.
Ассоциация школ Беларуси и России.
Министр просвещения также подчеркнул, что недавно была создана ассоциация школ России и Беларуси. В нее уже вошли 536 общеобразовательных учреждений: 363 школы от РФ и 173 от республики.
«Это когда ребята ездят друг к другу в гости, общаются. И учителя общаются, и директора школ. Это очень эффективный формат, эту работу нужно продолжать», — сказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва также создадут ассоциацию колледжей — решение было принято на заседании коллегии белорусского Минобразования и Минпросвещения РФ в мае текущего года.