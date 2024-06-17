В Самаре более десятка спортивных событий пройдут летом 2024 года

Одной из главных акций станет «Самара в движении», которая начнется 17 июня и завершится 31 августа. На площади Куйбышева будут организованы площадки для стритбола, мини-футбола, воркаута и других активностей. Спортивные зоны также появятся на пляжах и в парках Металлургов и Гагарина.