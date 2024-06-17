В Самаре более десятка спортивных событий пройдут летом 2024 года

В Самаре этим летом для жителей и гостей города запланировано свыше десятка спортивных мероприятий. Они будут проходить в парках, скверах, на площади Куйбышева и других местах. Об этом сообщила городская администрация.
Одной из главных акций станет «Самара в движении», которая начнется 17 июня и завершится 31 августа. На площади Куйбышева будут организованы площадки для стритбола, мини-футбола, воркаута и других активностей. Спортивные зоны также появятся на пляжах и в парках Металлургов и Гагарина.
Кроме того, летом пройдут соревнования по футболу среди дворовых команд, пляжные виды спорта, веломарафоны и забеги. Акция «Выходные с ГТО» начнется 29 июня в парке Гагарина, где по субботам и воскресеньям все желающие смогут сдать нормативы.
Также на набережной в районе улицы Ленинградской создадут физкультурно-оздоровительную зону с площадками для паркура, воркаута, йоги, бокса и тенниса. В городе продолжают работать 100 тренеров, которые проводят занятия два раза в неделю.
А в это время в Ульяновске прошел всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству ММА. На нем встретились два выдающихся бойца: Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Как пишет «КП-Ульяновск», через месяц они сразятся на ринге в Москве.