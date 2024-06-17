Не стало заслуженного врача РФ Валентина Усенко

Валентин Иосифович окончил Донецкий медицинский институт. В 1966 г. переехал в город Куйбышев, где начал трудовую деятельность в больнице им. Пирогова сначала врачом-хирургом, затем заместителем главного врача.
В 1975 г. Валентин Иосифович возглавил кардиодиспансер. В начале своей деятельности он завершил строительство кардиодиспансера.
После завершения трудовой деятельности в медучреждении Валентин Иосифович работал заместителем директора Классического лицея Самары, где готовил абитуриентов для Самарского государственного медицинского университета.
Прощание состоится 18 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, корп.1, зал 3.