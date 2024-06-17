Вместо зарплаты — миска мяса: как кошка работает в зоопарке Гродно

Для кошки Баси Эльвира Артуровна — не просто хозяйка или начальница, а главная в прайде, к которому кошка относит всех сотрудников птичника. Со своими у нее особые отношения. Приходит к ним, чтобы потереться о ноги, просит погладить, к кому-то запрыгнет на колени. Одно из любимых занятий в свободное от работы время — играть с перьями или наблюдать за рыбкой в мини-аквариуме, который сотрудники оборудовали специально для Баси.