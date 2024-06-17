Вместо зарплаты — миска мяса: как кошка работает в зоопарке Гродно

Кошка по кличке Бася — самый милый пушистый работник гродненского зоопарка. Кто-то скажет, что у нее работа мечты — ловить мышей, делать обходы территории и получать за это «зарплату» — тарелку свежего мяса.
Оказалось, кошачья работа таит много опасностей. Зачем зоопарку нужны кошки, узнавала журналистка Инна Гришук.
Ночью работает, днем — отдыхает
На часах 8:30 утра. Зоопарк еще закрыт для посетителей, а у пушистой сотрудницы Гродненского зоопарка — черно-белой кошки Баси — уже масса выполненных дел. В коридорах закрытой части здания птичника можно увидеть результаты ночной смены — виднеются погибшие от кошачьих когтей мышки, которых предстоит унести уборщикам.
«У Баси на рассвете закончилась ночная смена, она позавтракала и даже успела немного отдохнуть. Теперь снова рвется на работу. Знает, что пришло время утреннего обхода. Вы ее сейчас не сфотографируете. Видите, сторожит у двери, чтобы поскорее выйти из кабинета».
Для кошки Баси Эльвира Артуровна — не просто хозяйка или начальница, а главная в прайде, к которому кошка относит всех сотрудников птичника. Со своими у нее особые отношения. Приходит к ним, чтобы потереться о ноги, просит погладить, к кому-то запрыгнет на колени. Одно из любимых занятий в свободное от работы время — играть с перьями или наблюдать за рыбкой в мини-аквариуме, который сотрудники оборудовали специально для Баси.
У кошки в основном ночной график работы. Вечером она всегда приходит в здание птичника, здесь ее запирают на ночь. Доступа к клеткам, где ночуют птицы, у кошки нет. Зато она свободно гуляет по коридорам. Главная задача — ловить и отпугивать мышей, которые всегда есть в подвалах старого центра или в частных домах. А кошка — самый экологичный способ борьбы с нежелательными грызунами.
Завершается рабочая смена Баси традиционным утренним обходом. Время его начала кошка знает без часов. Маршрут и фронт работ тоже не нужно объяснять. Вместе с Эльвирой Артуровной Бася заходит во все домики, расположенные внутри изгородей с птицами.
«Она знает, куда нужно заглянуть, где-то посидит и посторожит, потому что есть мышиная норка. Помогает находить оставленные птицами яйца».
Кличка Бася — это очень по-гродненски
Пойманных мышек Бася редко съедает. Может их принести в подарок людям и положить под дверь кабинета. Днем у кошки наступает свободное время. Ее часто можно встретить на территории зоопарка. Она может прогуливаться или отдыхать у пруда, лежать на дорожке или участвовать в жизни сотрудников зоопарка. Одно из любимых занятий — рыбалка.
«Днем ее часто видят посетители зоопарка. Дети просто в восторге, радуются, хотят погладить. Бася не очень идет на контакт. Дети спрашивают, как ее зовут. Мы отвечаем, что Бася. Часто кто-то плохо расслышит и кричит ей вслед: “Вася-Вася”, — шутит Эльвира Артуровна.
На вопрос — почему кошку назвали Бася, она отвечает: «Это же очень гродненское имя. Водонапорные башни на Свердлова возле рынка названы женскими именами — Кася и Бася. Решила кошке дать одно из них».
В меню — мясо и никакой птицы
У кошки Баси нет трудовой книжки и специально выделенного для нее денежного содержания. Ее содержат на общественных началах сотрудники отделения птицы.
Любимое лакомство кошки — свежее сырое мясо, как правило, говядина. На втором месте среди лакомств — мыши. К сухому магазинному корму она равнодушна. Иногда любит выпить чашку молока. А вот сырое куриное мясо по понятным причинам под строгим запретом — чтобы у кошки не возникло желание поймать кого-то из питомцев зоопарка.
Бася — не единственная кошка, которая несет службу в гродненском зоопарке. Есть еще две в двух других отделениях. Но они стараются не выходить за пределы своих владений. Бася же освоила территорию всего зоопарка и чувствует здесь себя полноправной хозяйкой.
Кошачья служба и опасна, и трудна
Бася появилась в зоопарке чуть больше двух лет назад, когда была еще маленьким котенком. В зоопарке она выросла и считает его своим домом, за пределы территории не выходит.
«Одна из наших сотрудниц шла на работу, это был январь 2022 года. На остановке мужчина предложил взять котенка. Она взяла и принесла в зоопарк. Нам как раз был очень нужен кот, потому что предыдущий вышел из птичника, залез куда не нужно было и погиб».
У Баси, когда она была еще кошкой-подростком, тоже был опасный урок. По незнанию зашла в клетку к леопарду. Правда, в тот момент леопард был сытый, он только поиграл с Басей и научил ее не заходить в клетки к хищникам.
Кошка старается обходить стороной обезьян, потому что они больно щипаются, не заходит в вольер к страусам, которые могут клюнуть.
Во время интервью и съемки Бася как хвостик сопровождала управляющую отделением птицы, слушала ее команды и охотно позировала на камеру.
После окончания обхода, пошла поздороваться с обитателями зоопарка, залезла на дерево, а потом нашла тенечек под размашистым кустом. На прощание потерлась о ноги журналиста, разрешила себя погладить и довольно заурчала.
«Теперь вы тоже в нашем прайде. Бася приняла как свою», — сделала вывод Эльвира Артуровна.