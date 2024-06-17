Ученый: в ближайшее время опустынивание Беларуси не грозит

«Начиная с 2015 года, мы наблюдаем устойчивую тенденцию превышения температуры над климатической нормой. Каждый год температура растет. При этом следует учитывать не только температуру, но и осадки. Что касается осадков, то за последние десятилетия у нас происходят их колебания. Последние три года превышение климатической нормы составляют 70−75 мм. Это ведет к тому, что у нас возникают одни из самых сложных для мелиорации условий, когда периоды со значительным избытком воды перемежаются с периодами, которые характеризуются как засухи», — отметил Александр Анженков.



Например, по его словам, в апреле этого года в Гомельской области в некоторых регионах выпало свыше 300% климатической нормы. Все земли подверглись гидрологическому стрессу — значительному избытку воды. Если рассмотреть в разрезе средних показателей, то за весну практически по всей территории республики значения осадков были близки к норме.



«В ближайшее время опустынивание нам не грозит. В среднем температура несколько повысилась, при этом осадки колеблются и тоже несколько повысились над климатической нормой», — заявил директор РУП «Институт мелиорации Национальной академии наук Беларуси».