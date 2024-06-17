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10 нижегородцев удалили с ЕГЭ-2024 за использование телефонов и шпаргалок

Также были удалены 5 участников ОГЭ.

15 случаев удаления участников ОГЭ и ЕГЭ в связи с нарушением ими процедуры государственной итоговой аттестации зафиксировано в Нижегородской области к настоящему моменту, сообщили ИА «Время Н» в министерстве образования и науки Нижегородской области.

В ходе сдачи ОГЭ два человека пронесли в пункт проведения экзамена (ППЭ) мобильные телефоны, у трех человек были обнаружены шпаргалки.

«Эти выпускники могут пересдать экзамен в дополнительный период проведения ОГЭ в сентябре 2024 года», — рассказали в министерстве.

В ходе сдачи ЕГЭ пять человек были удалены по причине использования справочных материалов, еще пять человек — по причине использования мобильных телефонов.

Выпускники, которые в связи с нарушениями не смогли сдать экзамен по русскому языку и математике базового уровня, смогут это сделать в дополнительный период проведения ЕГЭ — в сентябре 2024 года. Участники, нарушившие правила при сдаче предмета по выбору, смогут пересдать ЕГЭ только в резервные дни в основной период в 2025 году.

Как сообщалось ранее, 100 баллов по результатам первого дня проведения ЕГЭ получили 35 нижегородцев.

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