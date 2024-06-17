10 нижегородцев удалили с ЕГЭ-2024 за использование телефонов и шпаргалок

Выпускники, которые в связи с нарушениями не смогли сдать экзамен по русскому языку и математике базового уровня, смогут это сделать в дополнительный период проведения ЕГЭ — в сентябре 2024 года. Участники, нарушившие правила при сдаче предмета по выбору, смогут пересдать ЕГЭ только в резервные дни в основной период в 2025 году.