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В Беларуси закрывается один из самых старых частных вузов

Учредители и руководство приняли решение о закрытии Университета права и социально-информационных технологий (БИП). Эта информация появилась на сайте учебного заведения. Причины закрытия не поясняются.

Университет прекратит свою работу 30 августа 2024 года.

Администрация учебного заведения обещает перевести всех студентов с их согласия в другие учреждения образования Беларуси.

БИП начал работу в 1990 году. Сначала он работал как высшая юридическая школа при Союзе юристов БССР. Заведение является одним из старейших частных вузов страны. Здесь готовили юристов, экономистов, бухгалтеров, юристов-международников. Всего за 34 года работы дипломы получили около 30 тыс. специалистов.

У БИПа были филиалы в Минске, Могилеве и Гродно.

образование