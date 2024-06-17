В Беларуси закрывается один из самых старых частных вузов

БИП начал работу в 1990 году. Сначала он работал как высшая юридическая школа при Союзе юристов БССР. Заведение является одним из старейших частных вузов страны. Здесь готовили юристов, экономистов, бухгалтеров, юристов-международников. Всего за 34 года работы дипломы получили около 30 тыс. специалистов.