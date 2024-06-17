Ещё на одном калининградском маршруте автобусы работают без кондуктора

В Калининграде автобусы № 10 стали курсировать без кондуктора. Об этом «Клопс» сообщили пассажиры.
Вход и выход теперь через переднюю дверь. Оплата водителю — вне зависимости от того, наличные у калининградцев или безнал. Люди недовольны затянувшимся процессом посадки. Но транспортники парируют: в противном случае автобусы могут вообще не выйти на линию из-за дефицита персонала.
Без кондукторов по Калининграду курсируют несколько автобусных и все троллейбусные маршруты муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс». Двери чаще открывают все три, но на линии работают контролёры.
Когда на маршрутах выявляются зайцы, пропуск идёт через водителя.