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Ещё на одном калининградском маршруте автобусы работают без кондуктора

Инициативу муниципального перевозчика подхватил и частник.

В Калининграде автобусы № 10 стали курсировать без кондуктора. Об этом «Клопс» сообщили пассажиры.

Вход и выход теперь через переднюю дверь. Оплата водителю — вне зависимости от того, наличные у калининградцев или безнал. Люди недовольны затянувшимся процессом посадки. Но транспортники парируют: в противном случае автобусы могут вообще не выйти на линию из-за дефицита персонала.

Без кондукторов по Калининграду курсируют несколько автобусных и все троллейбусные маршруты муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс». Двери чаще открывают все три, но на линии работают контролёры.

Когда на маршрутах выявляются зайцы, пропуск идёт через водителя.