Ещё на одном калининградском маршруте автобусы работают без кондуктора

Вход и выход теперь через переднюю дверь. Оплата водителю — вне зависимости от того, наличные у калининградцев или безнал. Люди недовольны затянувшимся процессом посадки. Но транспортники парируют: в противном случае автобусы могут вообще не выйти на линию из-за дефицита персонала.