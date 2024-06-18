В Москве начали исчезать дешевые новостройки

В мае 2024 года доступных для покупки новостроек не дороже указанного бюджета стало на 31,5 процента меньше, чем в мае 2023 года. Доля таких вариантов сократилась с 38,2 до 16,9 процента от общего объема предложения. Квартиры и апартаменты дешевле (до пяти миллионов рублей) почти исчезли из продажи.