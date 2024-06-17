Последние новости к вечеру 17 июня 2024 года

В Москве госпитализировали 121 человека с ботулизмом, из них 55 находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Локалкитчен» и «Гастропорта». Возбуждено дело по статье 238 УК РФ. Начато расследование, изъяты документы и техника. Все пострадавшие под наблюдением, их жизни ничего не угрожает.