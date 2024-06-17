Последние новости к вечеру 17 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июня 2024 года.
Путин произвел крупные перестановки в Минобороны
Президент РФ Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны: Анну Цивилеву, Олега Савельева и Павла Фрадкова. Леонид Горнин стал первым заместителем. Освобождены от должностей Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.
Эксперты оценили «мирный саммит» в Швейцарии
Эксперты оценивают итоги саммита по Украине: Родерих Кизеветтер сомневается в начале мирных переговоров, Анне Хольпер и Ларс Кирххофф предупреждают о геополитической поляризации, Нико Ланге видит возможность запуска процесса с участием России, а Хюсейн Оздемир подчеркивает необходимость участия всех сторон и риски эскалации напряженности.
Кабмин поддержал введение миграционного режима высылки из РФ
Правительство РФ поддержало законопроект о введении режима высылки для иностранных граждан без законных оснований на пребывание в РФ. Законопроект, внесенный группой депутатов в апреле, предусматривает внесение таких лиц в реестр контролируемых и ограничение их прав. МВД получит право на контроль, включая доступ в жилье.
ФСБ задержала скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза
Экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, скрывавшегося 12 лет по подозрению в хищении более 2 млрд рублей, задержали ФСБ в Истринском районе и арестовали в Липецкой области.
Власти Москвы рассказали о ситуации со вспышкой ботулизма
В Москве госпитализировали 121 человека с ботулизмом, из них 55 находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Локалкитчен» и «Гастропорта». Возбуждено дело по статье 238 УК РФ. Начато расследование, изъяты документы и техника. Все пострадавшие под наблюдением, их жизни ничего не угрожает.