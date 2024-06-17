В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

«По информации Росгидрометцентра, в Санкт‑Петербурге с 23 часов 17 июня и до 16 часов 18 июня (совпадает с мск — ред.) объявлен “желтый” уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь. Местами ожидаются ливни и грозы», — говорится в сообщении.