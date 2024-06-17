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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 65% 763 мм рт. ст. +27°
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за дождя и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, в Санкт‑Петербурге с 23 часов 17 июня и до 16 часов 18 июня (совпадает с мск — ред.) объявлен “желтый” уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь. Местами ожидаются ливни и грозы», — говорится в сообщении.

Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.