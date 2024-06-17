Роспотребнадзор назвал единственный пляж в Петербурге, пригодный для купания

С мая текущего года Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды в девяти водоемах, расположенных в Петербурге. Специалисты отбирают пробы и исследуют их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По состоянию на 17 июня пригодным для купания является только Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.