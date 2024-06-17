Роспотребнадзор назвал единственный пляж в Петербурге, пригодный для купания

С мая текущего года Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды в девяти водоемах, расположенных в Петербурге. Специалисты отбирают пробы и исследуют их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По состоянию на 17 июня пригодным для купания является только Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывания воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, — отметили специалисты.
Роспотребнадзор исследовал качество воды на территории 23 пляжей. Результаты 72 проб показали, что плавать нельзя в Среднем и Нижнем Суздальском озерах в Выборгском районе, а также в Ольгинском водоеме, Колонистском пруду и Безымянном озере.
Кроме того, не рекомендуется отдыхать на Взрослом и Детском пляжах, что на реке Ижора. Следует воздержаться от досуга на Финском заливе. Речь идет о таких пляжах, как «Кронштадтский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи».
Специалисты призвали избегать береговой линии озера Разлив, а именно мест на «Офицерском», «Белой горе», «Северном», «Зеленой горе» и «Новом». Пляж «Морские дубки» в Приморском районе также лучше обходить стороной.