Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми автобусы и трамваи оснастят bluetooth-маячками

С ними процесс оплаты проезда станет еще удобнее.

Источник: Комсомольская правда

В пермских автобусах и трамваях планируют установить bluetooth-маячки для оплаты проезда. Новый способ оплаты протестируют в транспорте муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс», сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском департаменте транспорта отметили, что это позволит еще проще оплачивать проезд. Система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку. О сроках запуска пилотного проекта пока не сообщается.

В перспективе власти Перми намерены модернизировать систему подсчета пассажиропотока и контроля оплаты проезда. Также планируется разработать новые функции в приложении для пассажиров.