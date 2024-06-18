В Перми автобусы и трамваи оснастят bluetooth-маячками

В пермских автобусах и трамваях планируют установить bluetooth-маячки для оплаты проезда. Новый способ оплаты протестируют в транспорте муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс», сообщили в пресс-службе мэрии.
В городском департаменте транспорта отметили, что это позволит еще проще оплачивать проезд. Система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку. О сроках запуска пилотного проекта пока не сообщается.
В перспективе власти Перми намерены модернизировать систему подсчета пассажиропотока и контроля оплаты проезда. Также планируется разработать новые функции в приложении для пассажиров.