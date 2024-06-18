В Перми автобусы и трамваи оснастят bluetooth-маячками

В городском департаменте транспорта отметили, что это позволит еще проще оплачивать проезд. Система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку. О сроках запуска пилотного проекта пока не сообщается.