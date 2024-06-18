Во время режима НМУ в Красноярском крае проверили 15 предприятий

Только в Красноярске проверили 15 производственных объектов. В самый разгар дорожностроительных работы инспекторы проверили десять асфальтобетонных заводов. Из них работал три. На местах были отобраны пробы атмосферного воздуха, если будут установлены превышения — министерство экологии направит заявление в суд с понуждением о пересмотре правил в период НМУ.