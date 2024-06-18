Во время режима НМУ в Красноярском крае проверили 15 предприятий

15 предприятий проверили во время режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярском крае. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Напомним, режим НМУ действовал в Красноярске и Минусинске с 19.00 13 июня, городах Ачинск и Назарово — с 19.00 14 июня. Отмену режима неблагоприятных метеоусловий объявили в 19:00 16 июня. Всё это время инспекторы экологического надзора работали в усиленном режиме.
Только в Красноярске проверили 15 производственных объектов. В самый разгар дорожностроительных работы инспекторы проверили десять асфальтобетонных заводов. Из них работал три. На местах были отобраны пробы атмосферного воздуха, если будут установлены превышения — министерство экологии направит заявление в суд с понуждением о пересмотре правил в период НМУ.
Под проверку попала и исправительная колония № 31 в Советском районе Красноярска. Как оказалось, учреждение не имеет планов по снижению выбросов в период НМУ, что является экологическим правонарушением. При этом на производственной площадке учреждения расположены восемь источников выбросов. Позже будет инициирована внеплановая проверка.
Также инспекторы министерства экологии приняли участие в проверках природоохранной прокуратуры. В одном их трёх предприятий обнаружились нарушения.