Омску нужны пять новых школ и пять детских садов

Также на фоне планируемого строительства жилых микрорайонов в районе улицы Светловской на «Московке-2» возникла потребность в строительстве одной школы в границах названной улицы и пересекающей ее улицы Архиепископа Сильвестра. Оценочная потребность в свободных местах для школьников близлежащих территорий превышает 1,5 тысячи, указано в документации, с которой удалось ознакомиться «СуперОмску». Также не покрывают оценочную потребность и пять действующих на «Московке-2» детских садов. В городской администрации считают, что в случае дальнейшего строительства может понадобиться еще одно такое учреждение. Наряду с этим видится необходимость в вводе в оборот культурно-досугового учреждения на 600 мест и еще одного учреждения допобразования на 500 мест в дополнение к действующей ДШИ № 9.