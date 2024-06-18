Омску нужны пять новых школ и пять детских садов

Так, к настоящему моменту признается «заполненность» всех четырех основных школ (№№ 96, 15, 16 и лицей № 29). При этом прогнозируется, что уже в 2025 году возникнет потребность примерно в 1,9 тысячи дополнительных мест. Предполагается, что закрыть ее помогут две новые школы. Наряду с этим заявлена необходимость в возведении аналогичного числа новых детских садов на 310 мест каждое.
Напомним, ГУ «Стройбетон» выдано разрешение на строительство в микрорайоне шести высотных домов, два из которых уже сданы, тогда как остальные должны быть готовы в 2025 году.
Также на фоне планируемого строительства жилых микрорайонов в районе улицы Светловской на «Московке-2» возникла потребность в строительстве одной школы в границах названной улицы и пересекающей ее улицы Архиепископа Сильвестра. Оценочная потребность в свободных местах для школьников близлежащих территорий превышает 1,5 тысячи, указано в документации, с которой удалось ознакомиться «СуперОмску». Также не покрывают оценочную потребность и пять действующих на «Московке-2» детских садов. В городской администрации считают, что в случае дальнейшего строительства может понадобиться еще одно такое учреждение. Наряду с этим видится необходимость в вводе в оборот культурно-досугового учреждения на 600 мест и еще одного учреждения допобразования на 500 мест в дополнение к действующей ДШИ № 9.
Относительно территории, где готовятся развернуть «Кварталы Драверта», в документации предварительно называется потребность в местах для 1,73 тысячи детей школьного возраста, а также в возведении одного дошкольного образовательного учреждения, одного культурно-досугового учреждения на 600 мест и двух учреждений допобразования в совокупности на 1500 (500 и 1000) мест.
Наконец, в микрорайоне «Зеленая река» в границах Волгоградской, Верхнеднепровской, Кондратюка и Меридианной необходимо строительство школы на 1122 места, следует из документа. При этом в адресно-инвестиционной программе города заявлено софинансирование в том числе на возведение образовательного учреждения по улице Волгоградской, ООО «СЗ “Эталон-Омск” подготовлен соответствующий проект, направленный на экспертизу. В дополнение к этому необходимо построить один детский сад, одно культурно-досуговое учреждение на 600 мест и одно учреждение допобразования на 1000 мест.