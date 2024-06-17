Пес Джо Байдена снова покусал агента Секретной службы. Почему агрессивную овчарку президента США предлагают усыпить?

В июле 2023 года за Коммандера была вынуждена оправдываться пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На брифинге для журналистов она объявила, что пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом для всех. «Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — сказала она. Жан-Пьер добавила, что к каждому такому инциденту относятся как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте». По ее словам, президентская чета работает над тем, чтобы «сделать ситуацию лучше для всех».