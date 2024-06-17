МВД назвало самую массовую ошибку в загранпаспортах

В мае в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что проблемы при выезде российских туристов за рубеж из-за загранпаспортов приобрели «лавинообразный характер». По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в петербургском аэропорту Пулково «со скрипом» пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как просто «Ленинградская область», а в другом случае у гражданина изъяли паспорт, в котором вместо «Свердловск» было написано «Екатеринбург». «Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой “ё”. Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры», — рассказал Мурадян.