Супругу осуждённой Елены Лопаевой отказали в рассрочке иска на 3,6 млн

Сергей Злобин — экс-зампредседатель правительства, глава и учредитель компании «Чусовой-Лес», которая задолжала минприроды Пермского края 3,6 млн. за аренду участка леса площадью в 20,2 тысячи гектаров в Горнозаводском районе с сентября 2020 года по март 2021 года. Он попросил предоставить предприятию рассрочку на два года, но получил отказ.