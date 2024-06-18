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Супругу осуждённой Елены Лопаевой отказали в рассрочке иска на 3,6 млн

Сергей Лопаев попросил предоставить предприятию рассрочку на два года, но получил отказ.

Источник: AP 2023

Арбитражный суд отказал супругу осуждённой Елены Лопаевой Сергею Злобину в рассрочке оплаты иска на 3,6 млн рублей, сообщает РБК Пермь.

Сергей Злобин — экс-зампредседатель правительства, глава и учредитель компании «Чусовой-Лес», которая задолжала минприроды Пермского края 3,6 млн. за аренду участка леса площадью в 20,2 тысячи гектаров в Горнозаводском районе с сентября 2020 года по март 2021 года. Он попросил предоставить предприятию рассрочку на два года, но получил отказ.

Судя по данным ЕГРЮЛ, Сергей Лопаев заменил свою фамилию на «Злобин» в 2020 году, когда началось расследование о хищении Еленой Лопаевой 67,69 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие-XXI век».

Напомним, Елену Найданову обвиняют в присвоении средств фонда «Содействие-XXI век», который она возглавляла. Вторая участница дела — бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева — была приговорена к четырём годам колонии общего режима. В апреле 2024 года представители фонда подали иск к Лопаевой с целью вернуть похищенные средства.