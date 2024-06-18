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Министр обороны Белоусов вручил награду первому Герою России из Прикамья за подвиг на СВО

ГАЙНСКИЙ ОКРУГ, 17 июня, ФедералПресс. Жителю поселка из Гайнского округа Андрею Еланскому присвоили звание Героя России. Он стал первым жителем региона, который получил такую награду за подвиг в зоне спецоперации.

Источник: РИА "Новости"

«Андрей Еланский спас своих боевых товарищей, рискуя жизнью. Медаль он получил на прошлой неделе в Москве. История подвига Андрея Анатольевича по-настоящему восхищает. Он проходил службу в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону, но его состав сам попал под обстрел», — сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Мужчина проходил службу в должности механика-водителя бронированного тягача, в группе эвакуации. Выполняя боевое задание 15 января этого года, он продолжил эвакуацию во время обстрела и вытащил с поля боя троих раненых сослуживцев. Причем Андрей Еланский сам получил тяжелое ранение. Он терял сознание и временно зрение, машиной управлял с помощью товарища-наводчика.

Награду Еланскому вручал министр обороны Андрей Белоусов в День России.

Сейчас военнослужащий лечится в госпитале, после чего планирует вернуться в родной поселок.

Напомним, в начале июня при участии губернатора, городских и краевых властей в Кировском районе Перми открыли памятник погибшим участникам СВО. Правда, когда его установили, СМИ обратили внимание на грамматическую ошибку в названии. После этого подрядчик ее исправил. До 1 сентября в этом же районе в сквере по улице Танцорова планируется установить киот в память о погибших участниках спецоперации.

Также в Перми планируется установить еще один памятник участникам спецоперации — напротив Дома чекистов на Сибирской. Он будет 7 м высотой. Главная фигура основного фасада памятника будет представлять собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог», расположенную на возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя.