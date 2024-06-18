Министр обороны Белоусов вручил награду первому Герою России из Прикамья за подвиг на СВО

«Андрей Еланский спас своих боевых товарищей, рискуя жизнью. Медаль он получил на прошлой неделе в Москве. История подвига Андрея Анатольевича по-настоящему восхищает. Он проходил службу в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону, но его состав сам попал под обстрел», — сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Мужчина проходил службу в должности механика-водителя бронированного тягача, в группе эвакуации. Выполняя боевое задание 15 января этого года, он продолжил эвакуацию во время обстрела и вытащил с поля боя троих раненых сослуживцев. Причем Андрей Еланский сам получил тяжелое ранение. Он терял сознание и временно зрение, машиной управлял с помощью товарища-наводчика.
Награду Еланскому вручал министр обороны Андрей Белоусов в День России.
Сейчас военнослужащий лечится в госпитале, после чего планирует вернуться в родной поселок.
Напомним, в начале июня при участии губернатора, городских и краевых властей в Кировском районе Перми открыли памятник погибшим участникам СВО. Правда, когда его установили, СМИ обратили внимание на грамматическую ошибку в названии. После этого подрядчик ее исправил. До 1 сентября в этом же районе в сквере по улице Танцорова планируется установить киот в память о погибших участниках спецоперации.
Также в Перми планируется установить еще один памятник участникам спецоперации — напротив Дома чекистов на Сибирской. Он будет 7 м высотой. Главная фигура основного фасада памятника будет представлять собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог», расположенную на возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя.