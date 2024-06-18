Министр обороны Белоусов вручил награду первому Герою России из Прикамья за подвиг на СВО

Напомним, в начале июня при участии губернатора, городских и краевых властей в Кировском районе Перми открыли памятник погибшим участникам СВО. Правда, когда его установили, СМИ обратили внимание на грамматическую ошибку в названии. После этого подрядчик ее исправил. До 1 сентября в этом же районе в сквере по улице Танцорова планируется установить киот в память о погибших участниках спецоперации.