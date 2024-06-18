В Пермском крае стоимость авиабилетов выросла в 1,4 раза

Отмечается, что больше всего в Прикамье выросла стоимость авиаперелетов. Цены на авиабилеты в мае увеличились — в 1,4 раза. Кроме того, на 13,9% подорожали экскурсионные услуги и на 9,3% — проезд в поездах дальнего следования.