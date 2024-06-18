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В Пермском крае стоимость авиабилетов выросла в 1,4 раза

Также подорожали экскурсионные услуги и проезд в поездах дальнего следования.

Источник: Комсомольская правда

Пермьстат опубликовал данные об индексах потребительских цен в мае текущего года. По данным ведомства, темпы удорожания обследуемых услуг в регионе опережали рост цен на товары и достигли 102,7%.

Отмечается, что больше всего в Прикамье выросла стоимость авиаперелетов. Цены на авиабилеты в мае увеличились — в 1,4 раза. Кроме того, на 13,9% подорожали экскурсионные услуги и на 9,3% — проезд в поездах дальнего следования.

Также дороже стали стоить услуги зарубежного туризма. Стоимость путевки за границу выросла на 8,2%. Отмечается и повышение цен на санаторно-оздоровительные услуги — на 2,9%.