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Омичи дышали воздухом с примесью сероводорода

Вещество было зафиксировано в Октябрьском округе.

Источник: Om1.ru

В Октябрьском округе Омска 16 июня было выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Содержание вещества в воздухе, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, составило 1,2 ПДК. В других округах воздух был в пределах нормы.

По прогнозу специалистов, на 18—20 июня уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный, метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных выбросов.

Отметим, сероводород может вызывать головную боль, головокружение, тошноту, рвоту.

Напомним, в конце мая омичи пожаловались на то, что город засыпало мелкой пылью, похожей на пепел. Тогда специалисты предупреждали, что в городе установились неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов.

экология