Омичи дышали воздухом с примесью сероводорода

В Октябрьском округе Омска 16 июня было выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Содержание вещества в воздухе, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, составило 1,2 ПДК. В других округах воздух был в пределах нормы.
По прогнозу специалистов, на
Отметим, сероводород может вызывать головную боль, головокружение, тошноту, рвоту.
Напомним, в конце мая омичи пожаловались на то, что город засыпало мелкой пылью, похожей на пепел. Тогда специалисты предупреждали, что в городе установились неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов.