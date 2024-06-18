Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД назвали причину оцепления сквера Калачникова в Перми вечером 17 июня

На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Источник: Аргументы и факты

Причину оцепления сквера Калачникова в Перми вечером 17 июня назвали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

«В сквере находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему потребовалась помощь медиков», — пояснили perm.aif.ru в региональном МВД.

Напомним, об оцеплении сквера Калачникова в Перми в телеграм-канале «ЧП Пермь Новости» сообщили очевидцы. На фото, опубликованным одним из пермяков — огороженный сигнальной лентой сквер, полицейский автомобиль и скорая помощь, рядом с которой стоят медики. Одна из местных жительниц рассказала, что видела рядом со скорой помощью лежавшего на носилках мужчину.

здоровье