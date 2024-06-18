В МВД назвали причину оцепления сквера Калачникова в Перми вечером 17 июня

Напомним, об оцеплении сквера Калачникова в Перми в телеграм-канале «ЧП Пермь Новости» сообщили очевидцы. На фото, опубликованным одним из пермяков — огороженный сигнальной лентой сквер, полицейский автомобиль и скорая помощь, рядом с которой стоят медики. Одна из местных жительниц рассказала, что видела рядом со скорой помощью лежавшего на носилках мужчину.