С 22 июня в Ростовской области изменится расписание электричек

В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Как сообщили в СКППК (Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании), электрички отправятся по новому графику с 22 июня.
Состав № 6176/6175 сообщением Ростов — Орловка-Кубанская отправится в путь по расписанию, в 07:54. А вот на конечной пассажиры выйдут на 20 минут раньше привычного времени — в 09:16 (вместо 09:36).
Поезд № 6787 будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на 20 минут раньше, в 09:17. С таким же опережением расписания электричка остановится на всех следующих станциях, включая конечную. В Ейске состав будет в 10:52 вместо 11:35 (почти на 40 минут раньше).
Электричка № 6788 начнет путь из Ейска в 19:09. На станции Старощербиновской состав будет в 19:42, на Староминской-Тимашевской — в 20:20, а на Орловке-Кубанской (конечной) — в 20:46.
Пригородный поезд № 6188/6187 отправится из Орловки-Кубанской в 20:51. В Батайске остановка запланирована в 21:45, а в Ростове-на-Дону — в 22:03.
Новый график движения электричек будет актуален больше трех месяцев. К прежнему расписанию поезда вернут не раньше 29 сентября.