С 22 июня в Ростовской области изменится расписание электричек

Поезд № 6787 будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на 20 минут раньше, в 09:17. С таким же опережением расписания электричка остановится на всех следующих станциях, включая конечную. В Ейске состав будет в 10:52 вместо 11:35 (почти на 40 минут раньше).