Что делать, если мешает курящий сосед, и на чьей стороне закон

— Гражданин может обратиться в суд, если считает, что курящие на своем балконе или лоджии жильцы нарушают названные требования. Однако истец должен представить очень веские доказательства того, что он действительно страдает от табачного дыма и источником этих страданий служат действия конкретного лица, которые, в частности, выражаются в регулярном курении на балконе или лоджии в своей квартире, — объясняет начальник юридического отдела. — Кстати, известны факты, когда сигаретный дым проникал в вышерасположенную квартиру через вентиляцию, что порождало жалобы соседей. То есть собственник дымил у себя на кухне. Однозначно причина была в неисправной системе вентиляции. Она в жилых домах приточно-вытяжная: сигаретный дым и другие запахи не должны попадать из одной квартиры в другую. По таким вопросам следует звонить по номеру 115. В любом случае, прежде чем инициировать судебный процесс против соседа-курильщика, необходимо взвесить все за и против и быть готовым к тому, что предпринятые усилия, время и деньги (на оплату адвоката, госпошлины) себя не окупят.