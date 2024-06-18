Что делать, если мешает курящий сосед, и на чьей стороне закон

В подъезде
Входные и межквартирные тамбуры, вестибюли, лестницы, межэтажные площадки, лифты и прилегающие холлы, а также лоджии относятся к местам общего пользования. В них курить запрещено. Многие горожане помнят, что раньше на стенах подъездов красной краской через трафарет было нанесено предупреждение о таком запрете и указана сумма штрафа — до 30 базовых величин. Ловить нарушителей должны были работники жилищных служб. Ситуация изменилась с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 года № 2. В частности, полномочия по борьбе с курильщиками в местах общего пользования жилых домов переданы сотрудникам милиции, а сумма штрафа уменьшена до 4 базовых величин.
Алгоритм действий
Процедура привлечения к ответственности любителей подымить, по сути, осталась прежней, обращает внимание начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин:
— При обнаружении подобного факта можно позвонить по номеру 102, но лучше написать заявление своему участковому или в РУВД. Чем больше информации сообщит заявитель, тем выше вероятность того, что нарушитель понесет наказание. В заявлении желательно указать дату и время совершения правонарушения, конкретное место (например, площадка между третьим и четвертым этажами 5-го подъезда), имя и фамилию нарушителя, номер его квартиры. Следует позаботиться о доказательной базе. Самый простой вариант — сделать фото курильщика или снять короткое видео. Также рекомендуется заручиться поддержкой соседей, которые смогут дать свидетельские показания.
В квартире
Когда зависимый от никотина житель заходит в квартиру, он вправе дать волю вредной привычке в любом месте — в жилой комнате, на кухне, в санузле или на своем балконе (лоджии). Именно курение на последних нередко вызывает негативную реакцию соседей: дым проникает в их жилище. Самые отчаянные принимали разные меры, обращались в милицию, ЖКХ, санслужбу, местные органы власти. Иногда разбирательства доходили до суда.
Возможности и риски
Вместе с тем, как отмечает А. Скалдин, в Правилах пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399, указано, что «владение и пользование жилыми помещениями осуществляются с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых домах» (пункт 6) и граждане обязаны «соблюдать установленные для проживания санитарно-эпидемиологические и технические требования, правила пожарной безопасности, требования настоящих Правил и иные требования, установленные законодательством» (пункт 7.2).
— Гражданин может обратиться в суд, если считает, что курящие на своем балконе или лоджии жильцы нарушают названные требования. Однако истец должен представить очень веские доказательства того, что он действительно страдает от табачного дыма и источником этих страданий служат действия конкретного лица, которые, в частности, выражаются в регулярном курении на балконе или лоджии в своей квартире, — объясняет начальник юридического отдела. — Кстати, известны факты, когда сигаретный дым проникал в вышерасположенную квартиру через вентиляцию, что порождало жалобы соседей. То есть собственник дымил у себя на кухне. Однозначно причина была в неисправной системе вентиляции. Она в жилых домах приточно-вытяжная: сигаретный дым и другие запахи не должны попадать из одной квартиры в другую. По таким вопросам следует звонить по номеру 115. В любом случае, прежде чем инициировать судебный процесс против соседа-курильщика, необходимо взвесить все за и против и быть готовым к тому, что предпринятые усилия, время и деньги (на оплату адвоката, госпошлины) себя не окупят.
Во дворе
Этого мужчину знают все жители подъезда одной девятиэтажки на пр. Рокоссовского — он «дежурит» у крыльца по нескольку раз в день летом и зимой. Спускается из своей квартиры на 4-м этаже, чтобы затянуться сигаретой на свежем воздухе. Может показаться, что это идеальное поведение курильщика: не травит домочадцев, не пускает кольца дыма с балкона или на лестничной клетке. Однако во дворе он занимает, пожалуй, самое людное место — жильцы выходят из подъезда, заходят в него. Если это происходит во время «дежурства» законопослушного соседа, то прохожие могут получить небольшую пассивную дозу никотина.
Увы, на придомовой территории закон запрещает курить только на детской площадке.
Как спор был проигран…
Минчанка Татьяна на протяжении нескольких лет вела борьбу с соседями из нижерасположенной квартиры, которые курили на своем балконе, а дым залетал в ее жилище. Пыталась мирно урегулировать конфликт, но ожидаемого результата не последовало. В 2019 году обратилась в суд Ленинского района с целью привлечь соседей-курильщиков к гражданско-правовой ответственности или хотя бы припугнуть их. В иске она заявила требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности, а также о взыскании материальной компенсации морального вреда в размере 2 000 рублей. Ответчики тоже юридически подготовились. После нескольких заседаний суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований, а также обязал Татьяну выплатить своим соседям 1 010 рублей, которые они потратили на адвокатов.
…и выигран
После развода уже бывшие муж и жена остались жить в 4-комнатной квартире в доме на ул. Волгоградской, разделив лицевые счета. Мужчина курил на кухне, ½ доля которой принадлежала ему. Женщина расценила это как нарушение условий проживания, предусмотренных Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. И в 2020 году написала заявление в ЖЭУ. Протокол с материалами дела об административном правонарушении был передан в суд Первомайского района, который постановил оштрафовать кухонного курильщика на 2 базовые величины согласно ч. 1 ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях. Одним из ключевых факторов стало то, что претензии заявительницы подтвердили два свидетеля — ее подруги.