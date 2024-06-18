В Омске появятся новые улицы в честь героев СВО

Инициатива о присвоении улице имени Героя Российской Федерации Николая Данильченко уже вынесена на обсуждение. Предполагается, что она пройдет параллельно существующим улицам, где в настоящий момент ведется строительство нового микрорайона.
Кроме того, предложено проложить улицу в честь героя специальной военной операции Владимира Мисюрина. Он отдал около 17 лет своей жизни служению в Вооруженных силах Российской Федерации и погиб в ходе специальной военной операции.
Обе инициативы пока находятся на стадии обсуждения, однако они уже вызвали интерес и одобрение у жителей города. Напомним, ранее мы писали, что омский экс-министр Наркевич был награжден перед отставкой.