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В Омске появятся новые улицы в честь героев СВО

Как сообщает «СуперОмск» на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и землепользованию Омского горсовета будут обсуждаться вопросы о присвоении имен улицам в Кировском округе.

Источник: РИА "Новости"

Инициатива о присвоении улице имени Героя Российской Федерации Николая Данильченко уже вынесена на обсуждение. Предполагается, что она пройдет параллельно существующим улицам, где в настоящий момент ведется строительство нового микрорайона.

Кроме того, предложено проложить улицу в честь героя специальной военной операции Владимира Мисюрина. Он отдал около 17 лет своей жизни служению в Вооруженных силах Российской Федерации и погиб в ходе специальной военной операции.

Обе инициативы пока находятся на стадии обсуждения, однако они уже вызвали интерес и одобрение у жителей города. Напомним, ранее мы писали, что омский экс-министр Наркевич был награжден перед отставкой.