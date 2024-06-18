Во Владивостоке закроют для движения автомобилей одну из улиц

Напомним, улицы Авроровскую, Иманскую и Комсомольскую в этом году капитально ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь до 31 августа отремонтируют проезжую часть, благоустроят тротуары, восстановят сети инженерных коммуникаций, приведут в порядок прилегающую дорожную инфраструктуры и выполнят другие необходимые работы. Кстати, параллельно этим объектам дорожная служба Владивостока и привлеченные городской администрацией специализированные компании-подрядчики проводят ремонт дорог на Адмирала Юмашева, 3-й Шоссейной, Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова и других. Идёт строительство дорог в микрорайоне Патрокл и стартовала реконструкция перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока. На днях также определили подрядчика для ремонта проездов на Калинина, 25, Трамвайной и Шилкинской, 11а.