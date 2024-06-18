Дорофеев день отмечают в России 18 июня: история праздника

Православные христиане 18 июня чтят память священномученика, епископа Дорофея Тирского. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году. Дату также именуют Дорофеевым днем или Дорофей — Воробьиные ночи. Подробнее об истории и традициях праздника — в материале URA.RU.
История Дорофеева дня
Святой Дорофей Тирский жил в Финикии и, скрываясь от гонений на христиан императора Диоклетиана, проповедовал учение среди встретившихся ему жителей. Однако вернуться на родину ему удалось только после того, как на престол взошел император Константин Великий, — он провозгласил христианство господствующей религией.
При новом правителе Дорофея возвели в сан епископа, в котором он провел почти 50 лет, однако его служба прекратилась после прихода к власти Юлиана Отступника, возобновившего гонения на христиан. Святой оказался одним из первых арестованных и подвергшихся пыткам служителей церкви.
Традиции праздника
Среди христиан существовало мнение, что на Дорофеев день расцветает сон-трава — растение ветреница-раскрытая из семейства лютиковых, которое наделяли магическими свойствами. Считалось, что она может подарить вещий сон. Ее использовали травницы для гаданий, носили как оберег и готовили отвары, спасающие от различных болезней.
Также в праздник хозяйки пополняли припасы трав в домах, наводили порядок в стойлах и хлевах — делали все дела, которые ранее откладывали в долгий ящик. Помимо этого, уделялось особое внимание снам в праздник — считалось, что именно в этот день они становятся вещими как к событиям, так и погодным явлениям и урожайности почвы.
Что следует делать, а что нельзя
Под запретом в Дорофеев день ссоры и перепалки. В праздник стоит проявлять внимание, милосердие и терпимость к окружающим. Досуг необходимо заполнить трудовыми делами: прополоть грядки от сорняков, заняться уборкой, вытереть старую пыль и постирать все вещи.
Однако есть и запреты: в этот день не следует устраивать ночные прогулки — они могут повлечь за собой болезни и недуги. Также в день, тесно связанный со сновидениями, не стоит рассказывать об их содержании, так как положительные знамения могут смениться противоположными.