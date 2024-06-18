Сколько и что лучше пить в жару кроме воды — ученые объяснили

Даже легкие степени обезвоживания могут серьезно ударить по вашему здоровью. Головная боль, проблемы с памятью, сухая кожа и сложности с пищеварением, кровь становится более вязкой, тошнота — это все признаки обезвоживания.
Чем еще, кроме воды, можно утолить жажду в знойную пору? Алкоголь, энергетики и сладкие лимонады точно выбывают из этого списка.
В первую очередь обратите внимание на обычный зеленый чай. Главное — не добавляйте в него сахар. Отлично для утоления жажды подойдут минеральная вода, морсы, кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов.
Можно использовать натуральные соки, только лучше разбавлять их водой. Если хотите попробовать что-то необычное, попробуйте смешать сок сельдерея и лимонный сок, разбавленные водой в пропорции 1:10.
«В жаркую погоду очень важно следить за температурой своих напитков. Многие добавляют в стакан солидные порции льда и стараются сделать питье максимально холодным, однако в идеале все-таки даже в жару пить жидкость комнатной температуры. Эксперты советуют придерживаться температуры напитков не холоднее примерно 12−15 градусов выше нуля».
Будет отлично, если вы сможете возместить потерю солей и микроэлементов, которые испаряются вместе с потом. Для этого отлично подойдут слегка соленая вода или щелочная минералка.
Никто не может сказать, сколько точно воды нужно именно вам. Однако в среднем человеку в сутки нужно 2−2,5 литра воды, и в это количество входят как вода в чистом виде, так и жидкость, которая поступает в тело вместе с едой.
Но есть несколько важных нюансов
В условиях жары лучше пить примерно 5 литров в сутки.
Питьевой режим должен меняться не только из-за погоды, но и с учетом вашей активности. Во время физической работы пить нужно больше — до 4 литров. Если день выдался особенно утомительным и вам пришлось долгие часы работать на открытом воздухе, то вам лучше выпить около 6−6,5 литра воды.
Когда за окном погода больше 20 градусов тепла, каждый час лучше выпивать примерно 100−200 миллилитров жидкости. Впрочем, это правило неактуально для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией и тех, у кого есть проблемы с почками.