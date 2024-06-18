Большеулуйскому району края назначили нового прокурора

Антон Гужва окончил юрфак Красноярского государственного аграрного университета. После, с июля 2002 года по сентябрь 2007 года, работал следователем прокуратуры Краснотуранского района. В связи с реорганизацией органов прокуратуры 7 сентября 2007 года был переведен в следственное управление СК при прокуратуре, с 2011 по 2015 год работал в краевом ГСУ СК. В июне 2019 года Гужава вернулся в прокуратуру и в дальнейшем занимал должности прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД, МЧС, ФССП, ФСИН, первого отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры края. С августа 2022 года по май 2024 года являлся заместителем прокурора Шушенского района.