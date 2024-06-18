Большеулуйскому району края назначили нового прокурора

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти, правоохраны и суда.
Антон Гужва окончил юрфак Красноярского государственного аграрного университета. После, с июля 2002 года по сентябрь 2007 года, работал следователем прокуратуры Краснотуранского района. В связи с реорганизацией органов прокуратуры 7 сентября 2007 года был переведен в следственное управление СК при прокуратуре, с 2011 по 2015 год работал в краевом ГСУ СК. В июне 2019 года Гужава вернулся в прокуратуру и в дальнейшем занимал должности прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД, МЧС, ФССП, ФСИН, первого отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры края. С августа 2022 года по май 2024 года являлся заместителем прокурора Шушенского района.
На новом посту прокурор края Роман Тютюник поручил Гужаве обеспечить надзорное сопровождение бюджетного процесса и нацпроектов, наступательность при проведении проверок в сфере экологии, соблюдение земельного законодательства, организацию эффективной работы по защите социальных и трудовых прав, инициативнее привлекать в Большеулуйский район бюджетные средства на строительство.
Также они провели совместный личный прием граждан. Местные жители пожаловались на содержание улично-дорожной сети, соблюдение законодательства в сфере ЖКХ и нарушение прав работников районной больницы при назначении и выплате специальной соцвыплаты. По обращениям организованы проверки, в случае выявления нарушений последуют меры реагирования, сообщили в прокуратуре.