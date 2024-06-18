5-дневный дождь разбушуется во Владивостоке

Непогода разбушуется во Владивостоке сразу на пять дней подряд. Даты погодного хаоса озвучили синоптики метеорологического портала Gismeteo.
В пятницу, 21 июня, в городе ожидаются первые осадки. С этого же дня дождь задержится в столице ДФО до 25 июня включительно. Дождь ожидается не сильным, однако подпортить обстановку в городе на дорогах все же сможет, если прогнозы подтвердятся.
Также отмечается, что в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, намечается сильный ветер. А в понедельник, 24 июня, удар дождя окажется максимальным за все пять дней.
В целом температура воздуха будет держаться на уровне до +17 днем и +13 ночью.