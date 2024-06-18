5-дневный дождь разбушуется во Владивостоке

В пятницу, 21 июня, в городе ожидаются первые осадки. С этого же дня дождь задержится в столице ДФО до 25 июня включительно. Дождь ожидается не сильным, однако подпортить обстановку в городе на дорогах все же сможет, если прогнозы подтвердятся.