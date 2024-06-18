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5-дневный дождь разбушуется во Владивостоке

Даты непогоды озвучили синоптики — уже на днях.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +27°
Источник: Reuters

Непогода разбушуется во Владивостоке сразу на пять дней подряд. Даты погодного хаоса озвучили синоптики метеорологического портала Gismeteo.

В пятницу, 21 июня, в городе ожидаются первые осадки. С этого же дня дождь задержится в столице ДФО до 25 июня включительно. Дождь ожидается не сильным, однако подпортить обстановку в городе на дорогах все же сможет, если прогнозы подтвердятся.

Также отмечается, что в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, намечается сильный ветер. А в понедельник, 24 июня, удар дождя окажется максимальным за все пять дней.

В целом температура воздуха будет держаться на уровне до +17 днем и +13 ночью.