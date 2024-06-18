В Хабаровске полностью перекроют движение по улице Дзержинского

В центре Хабаровска для устранения порыва на теплосети, выявленной в результате испытаний ДГК, в ночь с 19 на 20 июня с 23:00 до 06:00 будет перекрыто сквозное движение всех видов автомобилей на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в результате порыва трубопровода с горячей водой с 13 июня начала проваливаться правая полоса движения по улице Дзержинского. Проливные дожди не давали приступить к ремонту. Более того, стекающая дождевая вода значительно увеличила площадь обвала.
Напомним, ремонт на сетях в этой части города Хабаровска проводился весной текущего года, но велся с левой стороны улицы Дзержинского.