В Хабаровске полностью перекроют движение по улице Дзержинского

В центре Хабаровска для устранения порыва на теплосети, выявленной в результате испытаний ДГК, в ночь с 19 на 20 июня с 23:00 до 06:00 будет перекрыто сквозное движение всех видов автомобилей на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».