44-градусная жара и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 18 июня

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 23−25 тепла.
В Алматы переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 2−7, при грозе порывы 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 36−38 тепла.
На севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке
области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области
15−20, временами порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на северо-западе области 12, днем 20−25, на юго-западе области 28 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 22−24 тепла.
Днем на юге Алматинской области небольшой дождь, в предгорных, горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, при грозе порывы 17−22 метра в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 9−14 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Днем на востоке, в горных районах области Жетысу кратковременный дождь, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 10, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 31−33 тепла.
Днем в горах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, в горных районах области 17, днем 34−39, в горных районах области 30 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25, днем 37−39 тепла.
Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный 9−14, днем при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов. В Уральске переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный 9−14, днем при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
На западе, севере Атырауской области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 0−5, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27 тепла, днем очень сильная жара 40−42 градуса.
Днем в центре Мангистауской области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем очень сильная жара 39−44 градуса, на западе области 33 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27, днем 33−35 тепла.
Днем на востоке, севере, в центре Актюбинской области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, на северо-востоке области 18 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге, западе области очень сильная жара 42 градуса. В Актобе переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
Ночью и утром на западе Костанайской области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12, днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22, днем 25−30, на юге области 33 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 тепла.
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 20−25, на западе области 28 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 23−25 тепла.
На востоке, юге Павлодарской области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 22−27 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 23−25 тепла.
Ночью на севере, востоке Карагандинской области дождь, гроза, днем дождь, на юго-востоке области сильный дождь, град, на севере, в центре области гроза. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 22−27, на юге области 31 тепла. В Караганде переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.
Днем на севере области Улытау небольшой дождь, на востоке, в центре области кратковременный
дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, днем 29−34, на востоке области 26 тепла. В Жезказгане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 32−34 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 8, днем 20−25, на юге, в центре области 28 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 5−10, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 23−25 тепла.
Ночью на западе, севере, юге области Абай дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, днем 22−27, на юге области 30 тепла. В Семее переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 5−10, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 25−27 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем в центре, на севере области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 36−41 градусов. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.
Днем на юге, в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 15, днем 31−36, в горных районах области 28 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 34−36 тепла.