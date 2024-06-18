44-градусная жара и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 18 июня

Днем на востоке, севере, в центре Актюбинской области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, на северо-востоке области 18 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге, западе области очень сильная жара 42 градуса. В Актобе переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.