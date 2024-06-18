Инновационная «Школа 21» будет создана в Хабаровском крае

Глава региона отметил, что в 2023 году на территории региона было построено 577,8 тыс. кв. метров жилья, что является рекордным показателем за последние три десятилетия. Из этого объема около 400 тыс. кв. метров профинансировано Сбербанком. Сейчас главная цель — сохранить достигнутые темпы жилищного строительства и к 2024 году ввести в эксплуатацию не менее 550 тыс. кв. метров жилья.