Инновационная «Школа 21» будет создана в Хабаровском крае

Врио губернатора Дмитрий Демешин встретился с председателем Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Андреем Черкашиным и управляющим головным отделением по Хабаровскому краю Александром Стояновым. Стороны обсудили вопросы реализации проектов Сбера в регионе и совместные инициативы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— При финансовой поддержке Сбербанка активно застраивается город, появляются новые микрорайоны и социальные объекты. Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию отметил: «В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся», — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил, что в 2023 году на территории региона было построено 577,8 тыс. кв. метров жилья, что является рекордным показателем за последние три десятилетия. Из этого объема около 400 тыс. кв. метров профинансировано Сбербанком. Сейчас главная цель — сохранить достигнутые темпы жилищного строительства и к 2024 году ввести в эксплуатацию не менее 550 тыс. кв. метров жилья.
Банк выразил готовность продолжать совместно с правительством региона развивать социальную инфраструктуру. Одним из ключевых проектов является объединенная набережная в Хабаровске, которая станет самой протяженной на Дальнем Востоке. Для реализации этого проекта подготовлена частная концессионная инициатива.
Участники встречи подчеркнули важность реализации мастер-планов в дальневосточных городах. Председатель Дальневосточного Сбербанка предложил организовать в Хабаровске межрегиональную встречу с участием федеральных министерств и представителей регионов Дальнего Востока, основываясь на опыте региона. Это мероприятие поможет обсудить уже существующие наработки и перспективные аспекты, необходимые для выполнения мастер-планов.