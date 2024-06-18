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Дорогу в центре Хабаровска перекроют на время забега «Свеча памяти»

В это время изменятся маршруты автобусов.

Источник: Мэрия Хабаровска

22 июня с 20.30 до 21.30 на время проведения легкоатлетического пробега «Свеча памяти» дорогу в центре Хабаровска перекроют, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Так, перерыто будет движение любых видов транспорта по улице Тургенева от Уссурийского бульвара до улицы Ленина.

В это время изменятся маршруты следующих автобусов:

— № 1 Л и 29К будут следовать с улицы Ленина по Запарина на Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленной схеме.

— № 1С будут следовать с улицы Комсомольской по Муравьева-Амурского, Калинина, на Ленина и далее по установленной схеме.

— № 29П с Амурского бульвара будут следовать по улице Калинина на Ленина и далее по установленной схеме.

— № 33 с Уссурийского бульвара будут следовать по улице Калинина на Ленина и далее по установленной схеме.

— № 34 будут следовать в направлении от автовокзала с улицы Муравьева-Амурского по Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме. При движении на автовокзал транспорт по улице Запарина будет следовать на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

— № 52 с улицы Ленина будут следовать по Запарина на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

— № 56 с улицы Муравьева-Амурского будут следовать по Калинина на Ленина и далее по установленной схеме.

— № 83 будут следовать по улице Запарина на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

— № 83П с улицы Муравьева-Амурского будут следовать по Калинина на Ленина и далее по установленной схеме.

Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС.