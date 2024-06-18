Дорогу в центре Хабаровска перекроют на время забега «Свеча памяти»

— № 34 будут следовать в направлении от автовокзала с улицы Муравьева-Амурского по Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме. При движении на автовокзал транспорт по улице Запарина будет следовать на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.